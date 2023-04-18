Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Сайфулина рассказала, сколько длится инкубационный период кори

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Сайфулина рассказала, сколько длится инкубационный период кори
Фото: Pixabay

Корь опасна тем, что у нее продолжительный инкубационный период, при этом заболевший может и не знать, что является переносчиком вируса. Об этом рассказала врач-педиатр Марьям Сайфулина.

Эксперт пояснила, что заражение корью и инкубационный период протекают от 10 до 14 дней. За это время человек может заразить большое количество окружающих людей.

Она подчеркнула, что у кори нет возрастных ограничений. Заболеть могут и взрослые, и дети. Корь является вирусной инфекцией. У заболевшего появляются не только кашель и насморк, но и конъюнктивит, боль в горле, яркая красная пятнистая сыпь на коже. Сыпь в первые дни выявляется еще и на внутренней слизистой — на внутренней стороне щек, передает РИАМО. Сыпь на внутренней слизистой проходит быстро, а на коже сохраняется продолжительное время.

Жители России в 2023 году стали в два раза чаще проверять иммунитет к вирусу кори. Выяснилось, что не защищены от этой опасной болезни 72 процентов граждан, передает Nation news.

С начала года в России было обнаружено более 700 случаев заражения корью. Эти данные превышают показатель предыдущего года в несколько раз. Грозит ли нам новый локдаун из-за вспышки инфекции, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Здоровье корь Вирусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте