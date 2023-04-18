Врач Сайфулина рассказала, сколько длится инкубационный период кори

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Корь опасна тем, что у нее продолжительный инкубационный период, при этом заболевший может и не знать, что является переносчиком вируса. Об этом рассказала врач-педиатр Марьям Сайфулина.

Эксперт пояснила, что заражение корью и инкубационный период протекают от 10 до 14 дней. За это время человек может заразить большое количество окружающих людей.

Она подчеркнула, что у кори нет возрастных ограничений. Заболеть могут и взрослые, и дети. Корь является вирусной инфекцией. У заболевшего появляются не только кашель и насморк, но и конъюнктивит, боль в горле, яркая красная пятнистая сыпь на коже. Сыпь в первые дни выявляется еще и на внутренней слизистой — на внутренней стороне щек, передает РИАМО. Сыпь на внутренней слизистой проходит быстро, а на коже сохраняется продолжительное время.

Жители России в 2023 году стали в два раза чаще проверять иммунитет к вирусу кори. Выяснилось, что не защищены от этой опасной болезни 72 процентов граждан, передает Nation news.

С начала года в России было обнаружено более 700 случаев заражения корью. Эти данные превышают показатель предыдущего года в несколько раз. Грозит ли нам новый локдаун из-за вспышки инфекции, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.