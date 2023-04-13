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«Источник инфекции»: людей каких профессий могут отправить на удаленку из-за вспышки кори

Иссалина Аюпова

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Общество
«Источник инфекции»: людей каких профессий могут отправить на удаленку из-за вспышки кори
Фото: Unsplash

С начала года в России было обнаружено более 700 случаев заражения корью. Этот показатель превышает показатель предыдущего года в несколько раз. Грозит ли нам новый локдаун из-за вспышки инфекции, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Удаленки не будет

По ее словам, массовой удаленки, как при коронавирусе, быть не может, потому что в России большое количество привитых людей. Детей прививают от кори начиная с 60-х годов:

— Поэтому все население страны обладает иммунитетом против вируса, а это значит, что массовый локладун нам не грозит. С большей вероятностью больного корью человека окружают те, кто уже привит и обладают иммунитетом.

Однако людей отдельных специальностей могут отправить на карантин в индивидуальном порядке. Среди них Мескина выделила:

  • воспитателей в детском саду;
  • медицинских работников;
  • обслуживающий персонал;
  • работников транспорта;
  • сотрудников образовательных учреждений.

— Их могут отправить на карантин, если они контактировали с больным корью, потому что они считаются источником инфекции, — пояснила Мескина. — Человек, зараженный корью, начинает выделять инфекцию за один-два дня до появления симптомов. Поэтому после контакта с больным человека могут отправить на изоляцию.

Но из-за того что эти профессиональные группы находятся в зоне риска передачи инфекции, им рекомендовано прививаться заранее, чтобы избежать вероятности заражения:

— Корь гораздо заразнее коронавируса и распространяется быстрее, поэтому если в помещении окажется зараженный, дистанцироваться будет недостаточно. Контактными будут считаться даже те, кто находился в одном помещении с больным в маске и на расстоянии. Если они не были привиты, им нужен карантин.

Что с прививкой

Вирус кори не видоизменяется, поэтому прививка против него работает очень хорошо и сохраняет иммунитет надолго, заверила Мескина:

— Человек, который переболел, но был привит в детстве, будет защищен от заражения. Это самая эффективная прививка среди противовирусных на сегодняшний день.

Она рассказала, как обычно прививают от кори:

  • первую прививку делают в первый год жизни ребенка;
  • следующая уже будет в шесть лет.

Если в этом возрасте ребенок был привит, вакцинация ему больше не потребуется. Если же человек переболел или был привит от кори, иммунитета ему хватит на всю оставшуюся жизнь.

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