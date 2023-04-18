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Двое аферистов украли у подмосковных пенсионеров более двух миллионов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Двое аферистов украли у подмосковных пенсионеров более двух миллионов рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье двое злоумышленников похитили у пенсионеров более двух миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 18 апреля.

По ее словам, злоумышленники обкрадывали пожилых людей в городе Шатура. Аферисты действовали по хорошо известной схеме: звонили пенсионерам и представлялись их родственниками. Мошенники рассказывали, что стали виновниками серьезного ДТП, им срочно нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Доверчивые жители Московской области выполняли требования и передавали крупные суммы присланным курьерам.

Преступную деятельность группы раскрыли после обращения в полицию 83-летней женщины, у которой аферисты похитили 915 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Подозреваемых задержали в Шатуре. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители в возрасте 21 года и 22 лет. Они рассказали, что нашли работу курьерами в одном из мессенджеров. В их задачи входило забирать деньги у обманутых пенсионеров и переводить их на указанные счета, оставляя себе 10 процентов от суммы в качестве гонорара.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Установлено, что от действий злоумышленников пострадали еще пять пенсионеров в возрасте от 72 до 84 лет. Суммарный нанесенный ущерб превысил два миллиона рублей.

Фигурантов заключили под стражу. Полиция разыскивает их соучастников, а также проверяет задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.

Другого курьера аферистов задержали в Зеленограде. Молодой человек украл у местных пенсионерок почти миллион рублей.

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