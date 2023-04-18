Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин сообщил о скором открытии нового спортивно-тренировочного комплекса «Динамо»

Никита Худяков
Город
Сергей Собянин сообщил о скором открытии нового спортивно-тренировочного комплекса «Динамо»
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Спортивно-тренировочный комплекс «Динамо» в ближайшее время начнет работу. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Трехэтажное здание площадью около 30 тысяч квадратных метров станет частью спортивного кластера, в который также входит стадион «ВТБ Арена». Оно оснащено всем необходимым оборудованием для работы детско-юношеских секций по разным видам спорта, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в комплексе предусмотрена ледовая арена с площадкой по стандартам НХЛ. Кроме того, в здании располагается универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и гандбола. Также в комплексе находятся зал спортивной гимнастики, манеж с искусственным газоном для тренировок футболистов, блок единоборств и медицинские кабинеты.

Спортивно-тренировочный комплекс будет принимать до 1,5 тысячи зрителей и 570 участников, написал Собянин в своем Telegram-канале.

7 апреля глава города открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве. В здании оборудованы плавательный бассейн, тренажерный зал и игровой зал для баскетбола. Планируется, что на его базе будут проводиться тренировки по баскетболу, плаванию и современному пятиборью воспитанников спортивного училища № 4 имени Гомельского. В свободное время спорткомплекс смогут посещать все желающие.

спорткомплексы Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте