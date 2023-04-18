Сергей Собянин сообщил о скором открытии нового спортивно-тренировочного комплекса «Динамо»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Спортивно-тренировочный комплекс «Динамо» в ближайшее время начнет работу. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Трехэтажное здание площадью около 30 тысяч квадратных метров станет частью спортивного кластера, в который также входит стадион «ВТБ Арена». Оно оснащено всем необходимым оборудованием для работы детско-юношеских секций по разным видам спорта, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в комплексе предусмотрена ледовая арена с площадкой по стандартам НХЛ. Кроме того, в здании располагается универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и гандбола. Также в комплексе находятся зал спортивной гимнастики, манеж с искусственным газоном для тренировок футболистов, блок единоборств и медицинские кабинеты.

Спортивно-тренировочный комплекс будет принимать до 1,5 тысячи зрителей и 570 участников, написал Собянин в своем Telegram-канале.

7 апреля глава города открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве. В здании оборудованы плавательный бассейн, тренажерный зал и игровой зал для баскетбола. Планируется, что на его базе будут проводиться тренировки по баскетболу, плаванию и современному пятиборью воспитанников спортивного училища № 4 имени Гомельского. В свободное время спорткомплекс смогут посещать все желающие.