Педиатр Сайфулина рассказала об осложнениях кори

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Корь отличается от других болезней тем, что протекает очень тяжело и вызывает опасные осложнения. Об этом рассказала врач-педиатр Марьям Сайфулина.

Врач уточнила, что корь сильно бьет по иммунной системе. У пациента могут возникнуть осложнения в виде менингита (поражения сосудов головного мозга), ложного крупа, отита.

Корь редко приводит к летальному исходу, но такие случаи все же есть — примерно 0,3 процента.

Педиатр отметила, что если у человека подтверждена корь, важно обеспечить полную изоляцию, так как это заболевание заразно. Важно не забывать о превентивной вакцинации. По словам врача, прививка от кори переносится хорошо и не вызывает осложнений, передает РИАМО.

Ранее врач, телеведущий программы о здоровье Александр Мясников предупредил, что эпидемия кори может начаться в любой момент. С начала 2023 года в России у 749 человек диагностировали корь, передает издание argumenti.ru.

Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова.