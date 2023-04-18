Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Politico: Украине грозит новый Майдан после окончания спецоперации

Никита Худяков
В мире
Politico: Украине грозит новый Майдан после окончания спецоперации
Фото: shutterstock

Украине после окончания специальной военной операции грозит очередной «майдан». Об этом во вторник, 18 апреля, заявила газета Politico.

— Эта война породила большие надежды, и люди будут с нетерпением ждать перемен. Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году, и они захотят этого как можно быстрее. Майдан может повториться, — сказал на условиях анонимности бывший украинский министр.

Собеседник издания отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может стать одной из причин грядущего переворота из-за своей авторитарности. По данным газеты, рейтинги украинского лидера упадут до 11 процентов после окончания спецоперации. По словам бывшего министра, обещания Зеленского бороться с коррупцией не привели ни к чему, передает Politico.

В беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов выразил мнение, что на Украине складываются благоприятные условия для военного переворота, но это не единственный сценарий, при котором Зеленского могут заставить уйти с поста президента.

Украина государственный переворот Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте