Politico: Украине грозит новый Майдан после окончания спецоперации

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Украине после окончания специальной военной операции грозит очередной «майдан». Об этом во вторник, 18 апреля, заявила газета Politico.

— Эта война породила большие надежды, и люди будут с нетерпением ждать перемен. Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году, и они захотят этого как можно быстрее. Майдан может повториться, — сказал на условиях анонимности бывший украинский министр.

Собеседник издания отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может стать одной из причин грядущего переворота из-за своей авторитарности. По данным газеты, рейтинги украинского лидера упадут до 11 процентов после окончания спецоперации. По словам бывшего министра, обещания Зеленского бороться с коррупцией не привели ни к чему, передает Politico.

В беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов выразил мнение, что на Украине складываются благоприятные условия для военного переворота, но это не единственный сценарий, при котором Зеленского могут заставить уйти с поста президента.