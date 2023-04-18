Грузовик перевернулся на МКАД на северо-западе Москвы. Видео

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

77-й километр, МКАД, Москва Карта всех событий

На северо-западе Москвы на МКАД грузовик врезался в ограждение и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 18 апреля.

Авария произошла на внутренней стороне 77-го километра МКАД после развязки с Ленинградским шоссе. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего автомобиль перевернулся. Авария попала в объектив видеокамеры.

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На место происшествия прибыли оперативные службы города. Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение на участке дороги незначительно затруднено: свободны четыре из пяти полос.

Другое ДТП произошло в Северо-Западном тоннеле. Столкнулись два автомобиля. Авария попала на видео.