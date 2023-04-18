Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Грузовик перевернулся на МКАД на северо-западе Москвы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Грузовик перевернулся на МКАД на северо-западе Москвы. Видео
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
77-й километр, МКАД, Москва Карта всех событий

На северо-западе Москвы на МКАД грузовик врезался в ограждение и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 18 апреля.

Авария произошла на внутренней стороне 77-го километра МКАД после развязки с Ленинградским шоссе. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего автомобиль перевернулся. Авария попала в объектив видеокамеры.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение на участке дороги незначительно затруднено: свободны четыре из пяти полос.

Другое ДТП произошло в Северо-Западном тоннеле. Столкнулись два автомобиля. Авария попала на видео.

МКАД Москва ДТП грузовик Пробки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте