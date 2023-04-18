В Северо-западном тоннеле в Москве столкнулись два автомобиля

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В Москве, в Северо-западном тоннеле поздним вечером в понедельник, 17 апреля, произошла авария с участием двух автомобилей. Один из них влетел в стену и опрокинулся, сообщили в telegram-канале столичного Дептранса.

На место сразу же прибыли городские оперативные службы. Пока данных о пострадавших не приводится, причины аварии выясняются. Движение в районе ДТП пока затруднено, второй и третий ряды в тоннеле перекрыты. Водителей призывают планировать свой маршрут заранее и выбирать пути объезда.

На северо-востоке МКАД произошло ДТП, в результате которого на проезжую часть опрокинулся грузовик. Авария произошла на внутренней стороне 85-го километра МКАД. Водитель грузовика не успел затормозить и врезался в легковую машину, после чего перевернулся. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Другая авария произошла на Дмитровском шоссе. Столкнулись два автомобиля. На место происшествия прибыла скорая помощь.