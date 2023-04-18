Около одной тысячи деревьев высадили в Москве в рамках общегородского субботника

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около одной тысячи деревьев высадили в столице в ходе общегородского субботника. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В рамках месячника по благоустройству 15 апреля провели общегородской субботник, в котором приняли участие рекордное число жителей столицы — около 1,7 миллиона человек. Это — работники Комплекса городского хозяйства, сотрудники предприятий и организаций, школьники и студенты, — сказал он.

По словам заммэра, были выполнены работы по прогребанию почти трех тысяч гектаров земли, также по итогам субботника подготовлены 33,4 тысячи квадратных метров цветников, промыты свыше 3,7 тысячи цоколей и фасадов.

Кроме того, были высажены около одной тысячи деревьев, больше всего — в Северо-Восточном, Западном и Южном административных округах.

20 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с приходом весны в городе начнут благоустраивать и озеленять парки, проводить субботники, а также приводить в порядок детские площадки и другую инфраструктуру.