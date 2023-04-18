Тело женщины обнаружили на берегу реки Клязьмы в подмосковном Орехово-Зуеве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московская область, Орехово-Зуево Карта всех событий

В Подмосковье, в Орехово-Зуеве, на берегу реки обнаружили тело женщины. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

Тело 48-летней погибшей нашли в пяти метрах от берега реки Клязьмы недалеко от пешеходного моста на Набережной улице. При осмотре стало понятно, что останки пролежали там не менее месяца.

Во время первичного осмотра признаков насильственной смерти обнаружено не было. Точную причину назовут эксперты, однако, по предварительной версии, женщина утонула.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, по факту обнаружения тела правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Другое тело нашли сотрудники экстренных служб под мостом на юге Москвы. Пожарные прибыли по заявке о пожаре и нашли погибшего человека. Останки сильно обгорели.