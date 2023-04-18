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Овчинский: На конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» создадут калькулятор для подсчета затрат на строительство завода

Никита Худяков
Город
Овчинский: На конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» создадут калькулятор для подсчета затрат на строительство завода
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Участникам конкурса «Лидеры цифровой трансформации» предложат разработать ИТ-решение для подсчета затрат на строительство завода. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— В этом году мы предлагаем участникам конкурса создать инвестиционный калькулятор, который позволит рассчитать затраты на создание или развитие промышленного производства в Москве по нескольким параметрам, среди которых расходы на выплату заработной платы сотрудникам, издержки на аренду объектов недвижимости, налоги и другие, — сказал он.

Как отметил глава ведомства, калькулятор позволит инвесторам правильно оценить требуемые вложения и разработать оптимальный бизнес-план. Разработка должна представлять собой автоматизированный веб-сервис, где любой пользователь сможет ввести исходные данные по заданным параметрам и получить итоговый расчет с детализированным отчетом.

В конкурсе могут участвовать специалисты ИТ-сферы со всего мира, которым уже исполнилось 18 лет. Подать заявку можно на сайте конкурса до 21 мая. Итоги будут подведены в июне этого года.

В прошлом году по заданию департамента участники разрабатывали сервис, который позволит проанализировать перспективные ниши для открытия или развития производства в стране. Тогда за нее взялись 65 команд, из них 33 подготовили свои решения.

«Лидеры цифровой трансформации» — это конкурс на соискание премий мэра Москвы по созданию ИТ-продуктов, улучшающих городскую среду. Задачи для команд сформированы в соответствии с запросами столичных структур и коммерческих организаций. Организатором конкурса выступает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, а оператором — столичное Агентство инноваций.

В этом году общий призовой фонд увеличился более чем в два раза — до 42 миллионов рублей. Команды, занявшие первые места, получат по миллиону рублей, вторые — по 600 тысяч рублей, третьи — по 400 тысяч рублей. Авторы лучших разработок смогут продолжить взаимодействие с заказчиками и испытать свой продукт в рамках программы пилотного тестирования инноваций.

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