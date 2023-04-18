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«Вот же лживые твари»: Медведев осудил G7 из-за заявлений о ядерной войне

Лейла Алиева
В мире
«Вот же лживые твари»: Медведев осудил G7 из-за заявлений о ядерной войне
Фото: er.ru

Министры иностранных дел G7 заявляют о недопустимости ядерной войны в мире, однако забывают, кто допустил разрушение Хиросимы и Нагасаки. Об этом во вторник, 18 апреля, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Вот же лживые твари. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет «ложную информацию» по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии в отношении ядерного оружия, но, по сути, намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО, — отметил он.

При этом все данные заявления прозвучали в Японии — стране, где погибли сотни тысяч людей от ядерной бомбардировки. Таким образом руководство страны «плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами», написал Медведев в своем Telegram-канале.

Встреча глав МИД G7 проходила в Японии с 16 по 18 апреля. Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи раскритиковали Россию за «распространение ложной информации для привлечения поддержки» ее действий на Украине.

Дмитрий Медведев Япония США Ядерное оружие
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