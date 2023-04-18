Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Страны G7 осудили Россию за распространение якобы ложной информации по Украине

Никита Худяков
В мире
Страны G7 осудили Россию за распространение якобы ложной информации по Украине
Фото: Whitehouse

Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь раскритиковали Россию за «распространение ложной информации для привлечения поддержки» ее действий на Украине. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

— Мы решительно осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки, — говорится в документе.

Кроме того, главы МИД высказали обеспокоенность из-за растущих угроз в экономической сфере, передает РИА Новости.

Встреча глав МИД G7 проходила в Японии с 16 по 18 апреля. Саммит лидеров «Большой семерки» пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.

В Евросоюзе тем временем разрабатывают 11-й по счету пакет антироссийских санкций. Еврокомиссар по финансовой стабильности ЕС Мейрид МакГиннесс добавила: в этот раз страны Европейского союза хотят получить уверенность в том, что Россия не сможет действовать в обход введенных ими ограничений.

В 2022 году страны G7, Евросоюза и Австралия ввели потолок цен на нефть из России, которая поставляется по морю. Этот уровень составил 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года такие же ограничения ввели на поставки российских нефтепродуктов, потолок определили в 100 долларов и 45 долларов за баррель в зависимости от категории продукции.

Япония G7 Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте