Страны G7 осудили Россию за распространение якобы ложной информации по Украине

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Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам встречи в Японии вновь раскритиковали Россию за «распространение ложной информации для привлечения поддержки» ее действий на Украине. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

— Мы решительно осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки, — говорится в документе.

Кроме того, главы МИД высказали обеспокоенность из-за растущих угроз в экономической сфере, передает РИА Новости.

Встреча глав МИД G7 проходила в Японии с 16 по 18 апреля. Саммит лидеров «Большой семерки» пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.

В Евросоюзе тем временем разрабатывают 11-й по счету пакет антироссийских санкций. Еврокомиссар по финансовой стабильности ЕС Мейрид МакГиннесс добавила: в этот раз страны Европейского союза хотят получить уверенность в том, что Россия не сможет действовать в обход введенных ими ограничений.

В 2022 году страны G7, Евросоюза и Австралия ввели потолок цен на нефть из России, которая поставляется по морю. Этот уровень составил 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года такие же ограничения ввели на поставки российских нефтепродуктов, потолок определили в 100 долларов и 45 долларов за баррель в зависимости от категории продукции.