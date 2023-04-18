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В Кузьминках введен в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
В Кузьминках введен в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации
Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Кузьминки по адресу Волгоградский проспект, дом 155, завершено строительство жилого дома по программе реновации.

— Получено разрешение на ввод в эксплуатацию, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом состоит из двух секций с одноуровневой подземной автостоянкой. Владельцы машин, которые воспользуются приоритетным правом и приобретут парковочное место, смогут туда спуститься на грузовом лифте — на улицу больше выходить не придется. Фасады здания выполнили из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом светлых оттенков. На них установлены металлические корзины для кондиционеров.

Всего в здании 150 квартир (однокомнатных — 30, двухкомнатных — 90, трехкомнатных — 30). В новых квартирах выполнили улучшенную отделку, она полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Первый этаж сделали нежилым — здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части жилого дома расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах выполнили в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Для связи между этажами в новостройке установили три лифта: два грузоподъемностью 400 кг и один — 1000 кг. Их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Новостройку оснастили системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.

Придомовую территорию озеленили и благоустроили. Здесь разместили детскую площадку с качелями и горками, установили уличные тренажеры, турники и брусья.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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