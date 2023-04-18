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Свыше 500 водителей с начала 2023 года пришли на работу в Мосгортранс

Никита Худяков
Город
Свыше 500 водителей с начала 2023 года пришли на работу в Мосгортранс
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Свыше 500 водителей с начала 2023 года пришли на работу в Мосгортранс. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— От их профессионализма зависит безопасность пассажиров и бесперебойная работа маршрутов. Мы обеспечиваем сотрудникам достойные условия труда и предоставляем социальные гарантии правительства Москвы. Уже во время обучения наши водители получают стипендию, — сказал он.

По словам заммэра, после трудоустройства всем водителям положены дополнительные выплаты и другие надбавки. Отмечается, что в данный момент в Мосгортрансе работают свыше 14 тысяч водителей электробусов и автобусов.

Видео: Мосгортранс

7 апреля стало известно, что Москва подписала контракт на поставку 200 электробусов отечественного производства. По словам Ликсутова, на сегодняшний день Москва уже может похвастаться крупнейшим в Европе парком электробусов: их в столице насчитывается 1055 штук. Новые электробусы начнут поступать с августа и будут заменять дизельные автобусы на маршрутах.

Мосгортранс Максим Ликсутов Москва
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