Собянин: Программа реконструкции столичных поликлиник завершится до конца года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Были определены ключевые задачи развития московского здравоохранения в 2023 году. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сейчас на реконструкции 121 поликлиника — планируем закончить их в конце года, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в эксплуатацию будет введено четыре флагманских центра городских больниц, корпуса клинического центра «Коммунарка», новый комплекс МКНЦ им. Логинова, ИКБ № 1 и Детской больницы св. Владимира. Кроме того, в столице повысится качество лечения пациентов с онкологией благодаря внедрению нового стандарта онкопомощи.

Также для удобства пациентов и врачей будет дальше развиваться и внедряться искусственный интеллект. Особое внимание будет уделяться и жителям столицы с хроническими заболеваниями. Для этого продолжится масштабный проект проактивного диспансерного динамического наблюдения.

По словам главы города, будут построены около 30 поликлиник в районах, где активно возводится новое жилье, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Инфекционной клинической больнице (ИКБ) № 1 открылся центр экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).