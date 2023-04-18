Покупатели недостроенного дома в подмосковных Мытищах обнаружили внутри тело мужчины

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Московская область, городской округ Мытищи, деревня Ховрино Карта всех событий

Тело 21-летнего мужчины обнаружили в недостроенном доме в подмосковных Мытищах. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

О находке в полицию сообщила нынешняя владелица участка. Она рассказала, что не была в своем доме в деревне Ховрино более пяти лет, в связи с чем решила его продать. Потенциальные покупатели приехали без нее для осмотра объекта и нашли в недостроенном доме тело мужчины.

Прибывшие на место оперативники признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Как сообщило агентство городских новостей «Москва», останки мужчины 2002 года рождения были переданы в морг для выяснения причин смерти.

Другая история произошла в подмосковном Орехово-Зуеве. В пяти метрах от берега реки Клязьмы обнаружили тело 48-летней женщины. По предварительным данным, признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили.