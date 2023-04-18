«Не здороваются»: Валерия рассказала об отношении ее детей к Шульгину

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Певица Валерия нехотя вспоминает о своем первом супруге продюсере Александре Шульгине, в браке с которым у нее появилось трое детей. Особо тяжело развод родителей пережила старшая дочь певицы Анна, которая к тому моменту была уже достаточно взрослой, чтобы понимать всю серьезность происходящего.

По словам Валерии, у девочки начали развиваться панические атаки, сыновья также получили душевные травмы. Однако с годами дети смогли проработать их со специалистами.

— Думаю, проблем нет. Дети уже смогли все отпустить, простить и забыть. В ту сторону просто пустота. Даже когда на улице встречаются, не здороваются. Мы однажды вместе шли, и идет этот человек. И ничего, просто мимо. Несколько раз так встречались. Ну что поделать, и такое бывает, — рассказала артистка в интервью Наталье Подольской.

В марте прошлого года дочь певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина поделилась, что с десяти лет ее мучили панические атаки, которые случались из-за пережитого стресса. Отец девушки злоупотреблял спиртным и нередко распускал руки.