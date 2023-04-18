Собянин рассказал о проекте диспансерного наблюдения хронических больных

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями является приоритетом Госпрограммы «Столичное здравоохранение». Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Особое внимание уделяем людям с хроническими заболеваниями — для них продолжаем масштабный проект проактивного диспансерного динамического наблюдения, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что индивидуальная программа позволяет контролировать состояние больного в динамике. Кроме того, помощники врачей находятся на связи с пациентами, помогая записаться на исследования и разобраться в назначениях врача.

Отмечается, что в программу проактивного диспансерного наблюдения входит около одного миллиона жителей столицы, страдающих девятью хроническими заболеваниями, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также глава города рассказал о ключевых задачах развития московского здравоохранения в 2023 году. В эксплуатацию будет введено четыре флагманских центра городских больниц, корпуса клинического центра «Коммунарка», новый комплекс МКНЦ им. Логинова, ИКБ №1 и Детской больницы св. Владимира.