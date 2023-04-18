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Мошенник с помощью таксиста украл у московского пенсионера почти 300 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Мошенник с помощью таксиста украл у московского пенсионера почти 300 тысяч рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В центре столицы у пенсионера украли 295 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 18 апреля.

По ее словам, 83-летнему жителю столицы позвонила неизвестная и представилась его дочерью. Женщина рассказала, что стала виновницей серьезного ДТП и ей нужны деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Пенсионер поверил аферистке и передал прибывшему курьеру 295 тысяч рублей. Позже мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Ущерб составил 295 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе расследования выяснилось, что сумму забирал ничего не подозревавший таксист, который забрал пакет с деньгами и передал его мужчине у торгового центра. Получателя посылки нашли и задержали. Им оказался 31-летний житель города Раменское Московской области.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Подозреваемый рассказал, что работал курьером у аферистов и должен был забрать деньги у обманутого пенсионера и перевести их на указанный счет, оставив себе небольшой процент в качестве вознаграждения.

Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Его соучастников разыскивает полиция.

Других курьеров задержали сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье. Злоумышленники похитили у местных пенсионеров более двух миллионов рублей.

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