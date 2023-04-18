Эксперт Борисов пояснил, почему могут вырасти цены на авиабилеты

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Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов рассказал, почему могут вырасти цены на авиабилеты.

По его словам, для обслуживания самолетов авиакомпаниям необходимо покупать запчасти, а они в России больше не продаются. Поставки по неофициальным каналам обходятся недешево, что в итоге отражается на стоимости билетов на самолеты, если правительство не возьмет часть расходов на себя.

Борисов уточнил, что в случае выделения субсидии проблема повышения цен на авиабилеты может быть снята. В противном случае цены вырастут, а спрос упадет, и жители России будут летать меньше, передает aif.ru.

Накануне заместитель министра транспорта России Игорь Чалик сообщил, что авиабилеты на внутренние рейсы могут подорожать на 15–30 процентов, передает Nation news. На фоне роста цен допускается уменьшение количества рейсов.

В ближайшее время цены повысятся не только на авиабилеты, но и на железнодорожные перевозки. Об этом рассказала исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова.