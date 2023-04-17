В Альянсе турагентств перечислили последствия повышения цен на билеты

Фото: Pixabay

В ближайшее время цены повысятся не только на авиабилеты, но и на железнодорожные перевозки. Об этом рассказала исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова. По ее словам, это приведет к тому, что россияне будут отдыхать в черте своих регионов.

Она отметила, что для россиян затраты на транспорт играют очень большую роль в плане выбора мест отдыха.

— Скорее всего, те, у кого не будет денег на дорогу, будут отдыхать где-то внутри региона, ближе к дому. При этом на тех, у кого есть возможность покупать билеты по завышенной цене, это никак не отразится, — отметила она в комментарии НСН.

Эксперт добавила, что цены на ж\д билеты в Анапу за месяц подорожали в два раза. При этом Осипова рассказала, что если количество авиарейсов будет уменьшаться, то цены на железнодорожные перевозки будут расти.

Ранее замминистра транспорта Игорь Чалик заявил, что авиабилеты на рейсы внутри России в 2023 году могут подорожать на 15-30 процентов по сравнению с прошлым годом, передает ФАН.

Правительство разработало программу развития авиаотрасли на ближайшие семь лет. О настоящем и будущем российской пассажирской авиации — в материале «Вечерней Москвы».