Более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Более 80 расчетов поливомоечной техники заступили на круглосуточное дежурство в столице. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В связи с началом пожароопасного сезона приняты дополнительные меры для предотвращения на территории Москвы возможных природных пожаров, во всех административных округах, кроме Центрального, — пояснил он.

Каждый расчет состоит из трех специалистов Комплекса городского хозяйства и одной поливомоечной машины. Они находятся рядом с природными и озелененными территориями и городскими парками, чтобы оперативно оказать содействие пожарным при возгорании травы.

Так, в ТиНАО дежурство 14 расчетов организовано в поселениях Воскресенском, Мосрентген, Краснопахорском, Кленовском, а также Филимонковском.

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы в соответствии с погодными условиями. Для этого с машин сняли зимние приспособления — плуги, роторы, щетки, распределители противогололедных материалов.