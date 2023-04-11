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Столичная коммунальная техника перешла на летний режим работы

Полина Пашкина
Город
Столичная коммунальная техника перешла на летний режим работы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы в соответствии с погодными условиями. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На машины установили специальное поливомоечное оборудование.

— С апреля по ноябрь будет задействовано в общей сложности 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации, — передает слова Петра Бирюкова ТАСС.

Большая часть коммунальной техники столицы работает круглогодично благодаря навесному оборудованию, которое меняют в зависимости от специфики сезонных работ. Для подготовки к летнему периоду с машин сняли зимние приспособления — плуги, роторы, щетки, распределители противогололедных материалов.

Технику, которую не применяли зимой, расконсервировали. Ее уже привели в готовность.

Столичные дороги в апреле промоют четыре раза со специальным шампунем для их очистки после зимы. Будут проделаны комплексные промывки всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий.

Петр Бирюков коммунальщики Благоустройство Москва
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