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Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в парке на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в парке на севере Москвы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

На севере столицы мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 18 апреля.

По ее словам, преступление произошло в парке на севере столицы 15 апреля. 51-летний злоумышленник применил силу и надругался над 12-летним подростком. Сразу после этого он попытался сделать то же самое с 11-летней девочкой, но та смогла отбиться.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и о покушении на него. Фигуранта задержали. В скором времени следствие обратится в суд с просьбой арестовать злоумышленника.

Другого насильника задержали на северо-западе столицы. Мужчина избил, связал и изнасиловал бывшую девушку. После совершения преступления потерпевшая смогла высвободиться и обратилась в полицию.

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