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Тело младенца в пакете обнаружили в Калининграде

Никита Худяков
Происшествия
Тело младенца в пакете обнаружили в Калининграде
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Тело новорожденного младенца в полиэтиленовом пакете обнаружили в Калининграде на заброшенном участке садоводческого товарищества. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

— Следственным отделом по Центральному району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения 18 апреля 2023 года на заброшенном земельном участке в СНТ «Пчелка» в Калининграде тела новорожденной девочки в полиэтиленовом пакете, — сказала она.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле младенца не обнаружено. Матерью ребенка оказалась 30-летняя жительница Немана. В данный момент следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Кроме того, для точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится на официальном сайте СУ СК по Калининградской области.

Другой младенец погиб от рук матери на западе столицы. Женщина родила ребенка в квартире, но не хотела его воспитывать, поэтому выбросила новорожденного в мусорный контейнер.

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