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В филиале Музея Победы в Красногорске обсудят уроки денацификации

Никита Худяков
Город
В филиале Музея Победы в Красногорске обсудят уроки денацификации
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Красногорском филиале Музея Победы 19 апреля состоится круглый стол «Центральная антифашистская школа. Уроки денацификации». Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила пресс-служба музея.

— Участники поговорят об истоках и возрождении нацизма, о противодействии фальсификации истории, возможности использования опыта советских специалистов по спецпропаганде в настоящее время, — рассказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

Мероприятие будет приурочено к 80-летию открытия Центральной антифашистской школы, которая работала с 1943 по 1949 год в Красногорске. Кроме того, к данному событию будет представлена выставка «Домашнее задание антифашиста». Участники круглого стола первыми увидят экспонаты. Среди них благодарственное письмо от слушателей антифашистской школы, учебный план антифашистской школы для 8-го курса, альбом, составленный учениками школы в подарок преподавателю, и другое.

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Посетители увидят свыше 100 наград стран — участниц Второй мировой войны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Выставка пройдет до 12 июня.

Круглый стол Красногорск Музей Победы
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