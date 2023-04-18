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Синоптик Тишковец рассказал, когда в Москву придет летняя погода

Никита Худяков

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Погода в Москве
Город
Синоптик Тишковец рассказал, когда в Москву придет летняя погода
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Температура воздуха в Москве в мае будет умеренной, летняя погода наступит в городе во второй половине месяца. Об этом во вторник, 18 апреля, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Я не думаю, что в мае в Москве мы будем в майках и в шортах ходить, температура будет умеренной, — сказал он.

По словам синоптика, среднесуточная температура в мае составит до плюс 10–13 градусов. Летняя погода наступит в столице только во второй половине месяца. Тишковец отметил, что температура превысит климатическую норму и днем будет достигать 19 градусов.

Относительно теплая погода задержится в Москве как минимум до конца текущей недели. В среднем столбики термометров будут показывать отметку 17 градусов выше нуля. В некоторые дни не исключены кратковременные дожди. Метеозависимым людям необходимо быть внимательными к своему здоровью, поскольку минимум до 23 апреля в российской столице ожидается повышенное атмосферное давление, рассказала «Вечерней Москве» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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