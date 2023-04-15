Без осадков, но с высоким давлением: какой будет погода в Москве на следующей неделе

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На следующей неделе, 17–23 апреля, в столице потеплеет: столбики термометров могут показать до плюс 17 градусов. При этом в отдельные дни в Москве не исключены осадки, а атмосферное давление в течение недели будет повышенным. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ближайшее время в столице ожидаются слабоотрицательные ночные температуры.

— Самый холодный период сейчас — прошедшая ночь и предстоящая. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до слабоотрицательных значений. В праздничную ночь 16 апреля по области будет от минус двух до плюс трех градусов. 15 апреля днем температура составит плюс 8–10 градусов, 16 апреля — на 2–3 градуса теплее.

В последующие дни практически до середины следующей недели температура в ночные часы будет положительная: плюс 2–7 градусов по региону. При этом, уточнила эксперт, повысятся дневные температуры — столбики термометров покажут 12–17 градусов. Такая температура окажется выше нормы.

Метеорологи не ожидают сильных дождей на следующей неделе, подчеркнула Позднякова.

— Погода вполне комфортная, и до четверга включительно мы не ждем существенных осадков. 15–17 апреля осадков вообще не будет, а в последующие дни возможны исключительно небольшие осадки в виде дождей.

Как отметила специалист, пятница, 14 апреля, была довольно ветреным днем: порывы достигали 15 метров в секунду. С сегодняшнего дня ветер постепенно начнет ослабевать. На следующей неделе порывы не будут превышать 3–8 метров в секунду, подчеркнула Позднякова.

Как рассказала собеседница «ВМ», атмосферное давление на неделе 17–23 апреля превысит норму:

— Практически все дни атмосферное давление будет выше климатической нормы. Погоду будет формировать антициклон. Его центр постепенно смещается, поэтому атмосферное давление довольно высокое. Сегодня оно составит 760 миллиметров ртутного столба, завтра — 761. А в последующие дни за счет прогрева воздуха давление будет в пределах 750–758 миллиметров.

Позднякова обратила внимание, что в ночь на воскресенье, 16 апреля, в Москве установится переменная облачность. Из-за этого температура будет пониженной. Однако в последующие дни характер облачности сменится: сквозь облака начнет просвечивать солнце. При этом не стоит ждать, что солнце будет светить от рассвета до заката.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, когда в Москву вернется «майская погода».