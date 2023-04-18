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«Цены какие-то адовые»: москвичи раскритиковали стоимость товаров белорусского аналога IKEA

Лейла Алиева
Общество
«Цены какие-то адовые»: москвичи раскритиковали стоимость товаров белорусского аналога IKEA
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Местные жители столичного района Гольяново оценили цены на товары белорусского магазина Swed House, ставшего аналогом ушедшей с российского рынка компании IKEA.

«Цены какие-то адовые», — заметил один из пользователей.

«Честно, я был в таком шоке от терки за 550 рублей», — возмутился второй.

«По-моему, этот магазин и рядом не стоит с IKEA», — констатировал третий.

«Чисто по-белорусски уложена продукция, в IKEA хоть как-то дизайн-проект был, а это же чисто по-нашему: накидали, и так сойдет», — написал еще один покупатель в группе «Гольяново М125» социальной сети «ВКонтакте».

Магазин Swed House открылся 15 апреля в торговом центре «Щелковский». В нем продается мебель для кухни, текстиль и прочие аксессуары. Уточняется, что посуда и столовые приборы производятся на фабриках, ранее поставлявших свою продукцию IKEA.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов подтвердил открытие магазинов Inditex в России под новыми названиями до конца весны. Испанская компания передаст новым владельцам все торговые площадки, находящиеся в России. Магазины будут открыты под новыми названиями: DUB, VILET, MAAG, ECRU.

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