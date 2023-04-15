В Москве открылся первый магазин белорусского аналога IKEA

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Москва, Щёлковское шоссе, 75 Карта всех событий

В Москве открылся первый магазин Swed House, являющегося белорусским аналогом IKEA.

Магазин площадью 330 квадратных метров появился в торговом центре «Щелковский». В нем продается мебель для кухни, текстиль и прочие аксессуары.

Отмечается, что посуда и столовые приборы производятся на фабриках, ранее поставлявших свою продукцию IKEA. В свою очередь текстиль производится в странах СНГ, передает ТАСС.

Магазины новой Zara массово откроются в России до начала лета. Речь идет как минимум о 60 торговых точках.

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали.

Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».