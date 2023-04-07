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Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали. Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».

Zara и компания

Первый обновленный магазин Zara под другим названием готовится к открытию в апреле в московском торговом центре «Авиапарк». Новые торговые точки переименуют в Maag.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов подтвердил, что все бывшие магазины Zara и другие точки, принадлежащие испанской группе Inditex в России, начнут свою работу в стране под новым управлением и названиями до конца весны. По его словам, коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в страну.

Испанская компания передаст новым владельцам все торговые площадки в РФ. Магазины будут открыты под новыми названиями: DUB, VILET, MAAG, ECRU. Покупателем бизнеса в России стала компания из ОАЭ.

Nike

В конце июня американская компания Nike приняла решение полностью покинуть российский рынок. Однако уже в ноябре открылся обновленный магазин спортивной одежды и обуви от американского гиганта. Торговые точки теперь носят название NSP.

Американский бренд на территории России выкупила компания Sport Point. Отмечается, что, несмотря на смену названия, ассортимент и качество товаров обновленного магазина остались прежними.

Crocs

Американский производитель обуви Crocs вновь начал работу на территории России в конце лета прошлого года. Новым оператором отечественных торговых точек бренда стала компания ООО «Клэр», принадлежащая бывшему главе российского подразделения Crocs Эрику Пети.

Напомним, что компания Crocs в марте объявила, что приняла решение приостановить свою работу в РФ, включая электронные продажи и розничные операции. Также был приостановлен ввоз продукции в страну.

Белорусская «ИКЕА»

В Москве в этом году могут открыть десять магазинов белорусского аналога «ИКЕА» (IKEA) — производителя Swed House. При этом в ближайшие годы планируется открыть порядка 50 подобных магазинов по всей России. Swed House продает товары для дома, мебель, а также текстиль.

Некоторые товары белорусской «ИКЕА» уже можно купить в России на маркетплейсах Ozon и Wildberries. В компании подчеркнули, что они идентичны продукции из шведского магазина по качеству и дизайну.

Как ребрендинг влияет на ассортимент

По словам члена правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергея Илюхи, возвращение брендов, в том числе магазинов сети Inditex, положительно скажется на ассортименте и качестве товаров.

— Я думаю, что бренды пересмотрят свои подходы в торговле. Сейчас уже не совсем такая ситуация, как была год назад в момент их ухода. Конкурентное поле изменилось. Мир не стоит на месте. Ребрендинг — это возможность пересмотреть технологию своей работы. Бренды могут поменять оборудование, внедрить новые мерчендайзинговые решения, использовать новые технологии. Компания Inditex нас приятно удивит, — отметил Илюха.

Например, если у компании Inditex было более ста магазинов в России до ухода, то делать ребрендинг было затратно и долго. Сейчас же компания возвращается и есть смысл сразу внедрить технологии 2023 года, добавил эксперт.