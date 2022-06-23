Reuters: Nike намеревается полностью покинуть российский рынок

Фото: Unsplash

Американский производитель обуви и одежды Nike намеревается полностью покинуть российский рынок. Об этом в четверг, 23 июня, со ссылкой на электронное письмо компании сообщает Reuters.

В конце мая Nike объявила о закрытии всех магазинов в России. Такое решение было принято из-за отсутствия возможности «в обозримом будущем» доставить продукцию в РФ.

Также стало известно, что магазины товаров для спорта Decathlon в России будут временно закрыты с 27 июня из-за невозможности продолжать снабжение. На сайте компании также указан список магазинов, открытых до 26 июня включительно. С 27 июня также будет приостановлена работа интернет-магазина.

В начале июня появилась информация, что испанская компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho и Stradivarius, готовится отказаться от части магазинов в России.

Помимо этого, в материале «Вечерней Москвы» рассказали, какие российские бренды одежды заменят западный массмаркет. Персональный стилист Юлиана Шувалова заявила, что группе компаний Inditex стоит пожелать счастливого пути, потому что наш Melon Fashion Group, куда входят Befree, Zarina и Love Republic, вполне ее заменит.