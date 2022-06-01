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Владелец брендов Zara и Bershka может отказаться от части магазинов в РФ

Георгий Соланович
Общество
Владелец брендов Zara и Bershka может отказаться от части магазинов в РФ
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Испанская компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho и Stradivarius, готовится отказаться от части магазинов в России. Об этом сообщили источники на рынке торговой недвижимости в среду, 1 июня.

Владельцы ТЦ получили уведомления о расторжении договоров аренды ряда магазинов от Inditex еще на прошлой неделе. Холдинг, по словам экспертов, намерен отказаться лишь от некоторых объектов, тем самым оптимизировав бизнес, чтобы позже «вернуться к работе в России налегке», передают «Известия».

Так, минимум 50 точек в Москве и регионах РФ могут прекратить свою работу.

21 апреля замглавы Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что Inditex решает вопрос с настройкой логистики поставок для обеспечения магазинов полным ассортиментом своих товаров.

Недавно «Вечерняя Москва» пообщалась со специалистом по маркетингу, брендингу и рекламе, членом российской Ассоциации по связям с общественностью Сергеем Красновым. Эксперт высказал мнение о том, какие бренды первыми вернутся в Россию.

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