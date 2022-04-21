В Минпромторге заявили, что IKEA и Inditex ищут возможность вернуться в РФ

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Компании IKEA и Inditex ищут возможность вернуть свои магазины в Россию. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил замглавы Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Шведский производитель мебели решает вопрос с настройкой логистики поставок для обеспечения магазинов полным ассортиментом своих товаров. В том же положении находится компания Inditex, она управляет такими брендами, как Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home и Uterque, пояснил Евтухов.

Также по его словам, у IKEA «очень хороший российский рынок», при этом бизнес-процесс отлажен так, что компания привозит продукцию из других стран, а также у них есть заводы в России. Кроме того, Евтухов отметил, что иностранные компании, из тех которые курирует Минпромторг, не собираются покидать российский рынок, несмотря на временную приостановку своей работы. Это произошло из-за проблем с логистикой, а не из-за ситуации на Украине, передает ТАСС.

Недавно «Вечерняя Москва» пообщалась со специалистом по маркетингу, брендингу и рекламе, членом российской Ассоциации по связям с общественностью Сергей Красновым. Эксперт высказал мнение о том, какие бренды первыми вернутся в Россию.