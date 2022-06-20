Все магазины Decathlon в России временно закроются с 27 июня

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Магазины товаров для спорта Decathlon в России будут временно закрыты с 27 июня из-за невозможности продолжать снабжение. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе компании.

— До 10 июля можно будет сделать возврат в нескольких магазинах Decathlon. Они будут открыты только для возврата товаров, — уточняется в сообщении.

На сайте компании также указан список магазинов, открытых до 26 июня включительно. С 27 июня также будет приостановлена работа интернет-магазина. В компании объясняют это невозможностью обеспечивать поставки товаров «из-за внешних условий».

В начале июня появилась информация, что испанская компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho и Stradivarius, готовится отказаться от части магазинов в России.

Недавно «Вечерняя Москва» пообщалась со специалистом по маркетингу, брендингу и рекламе, членом российской Ассоциации по связям с общественностью Сергеем Красновым. Эксперт высказал мнение о том, какие бренды первыми вернутся в Россию.