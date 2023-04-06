СМИ: Ушедшие из России бренды потеряли около двух миллиардов долларов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Покинувшие Россию зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности до двух миллиардов долларов. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на оценку консультантов.

Стоит напомнить, что иностранные компании покинули страну из-за начавшейся военной спецоперации на Украине. Согласно оценке экспертов, с 24 февраля 2022 года бренды могли потерять в прибыли свыше 1,3–1,5 миллиарда долларов. Ряд других специалистов предполагает, что эта цифра может достигать двух миллиардов.

По мнению советника практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслана Петручака, почти половина компаний покинули страну из-за существующих ограничений внешнеторговых операций РФ с рядом стран. Самые ощутимые потери у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA — на их долю вместе приходится более одного миллиарда, передает «Коммерсант».

Накануне заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов подтвердил открытие магазинов Inditex в России под новыми названиями до конца весны. Испанская компания передаст новым владельцам все торговые площадки, находящиеся в России. Магазины будут открыты под новыми названиями: DUB, VILET, MAAG, ECRU.

Несмотря на уход привычных нам брендов, в России появилась альтернатива им. Почему компании Inditex выгодно передать свой бизнес и смогут ли россияне покупать привычную одежду популярной сети — в материале «Вечерней Москвы».