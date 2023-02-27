Десять магазинов белорусского аналога IKEA могут открыть в Москве в 2023 году

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В столице в этом году могут открыть 10 магазинов белорусского аналога IKEA — производителя Swed House. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

— Наш союз подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Swed House, которая производит продукцию, аналогичную IKEA, чтобы в 2023 году открыть 10 магазинов в Москве площадью до тысячи квадратных метров, — рассказал он.

По всей России в ближайшие годы планируется открыть порядка 50 магазинов. Также ведутся переговоры по вопросу аренды Swed House торговых центров «Мега». Белорусский аналог производит товары для дома, мебель, а также текстиль, передает ТАСС.

В марте прошлого года компания ИКЕА сообщила о прекращении работы в России и Белоруссии. Уточняется, что решение было принято в связи с неодобрением компанией действий России на Украине.

Председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что IKEA могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в России, как сделала сеть ресторанов «Макдоналдс». По его словам, у шведского ретейлера в стране локализовано порядка 70 процентов ассортимента товаров.