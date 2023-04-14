Магазины новой Zara массово откроются в России к началу лета

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Магазины новой Zara массово откроются в России до начала лета. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил член президиума Российского совета торговых центров Дмитрий Томилин.

— В России скоро откроются почти 60 магазинов Maag. Это знаковые ТЦ столицы. Также открытия произойдут в Челябинске, Сургуте, Хабаровске, Волгограде, Краснодаре, Санкт-Петербурге и других городах, — говорится в сообщении.

По словам Томилина, ретейлер пообещал открыть магазины до начала лета в наиболее посещаемых точках. В их число входят столичные торговые центры «Авиапарк», «Атриум», «Коламбус», «Европейский», «Метрополис» и другие. Кроме того, планируется открытие магазинов Dub и Ecru, которые заменят в России Pull and Bear и Bershka, передает газета «Известия».

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали. Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».