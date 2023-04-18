Бездомные собаки напали на шестилетнего ребенка в Чите

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В Чите стая бездомных собак напала на шестилетнего мальчика, который вышел в магазин. Об этом рассказала мать пострадавшего ребенка Анастасия.

— Ребенок пошел гулять, потом пошел за семечками в магазин. Собаки налетели на него и искусали. Сейчас лежит в больнице. У него две рваные раны. 10–12 дней будет лежать в стационаре. Обрабатывать раны, зашивать нельзя. Сказали, что первые три дня нужно, чтобы само заживало, — рассказала она телеканалу «360».

По словам бабушки мальчика, трех собак уже отловили, но по городу их бегает большое количество.

В свою очередь СК России по Забайкальскому краю начал доследственную проверку по данному факту. Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи получат объяснения должностных лиц, обязанных обеспечивать безопасные условия жизни.

Похожий случай произошел 16 апреля в Оренбурге, где бродячие собаки загрызли мальчика, который гулял у гаражей около своего дома.