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Загрызшие 8-летнего мальчика в Оренбурге собаки отловлены и скоро вернутся на улицы

Полина Пашкина
Происшествия
Загрызшие 8-летнего мальчика в Оренбурге собаки отловлены и скоро вернутся на улицы
Фото: shutterstock

Специалисты отловили четырех бродячих собак, которые загрызли 8-летнего мальчика в Оренбурге. Однако, согласно закону, через три недели агрессивных животных выпустят на ту же улицу, откуда их забрали. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Оренбурга.

Накануне несчастье произошло на улице Кольцевой. Жертвой собак стал мальчик, который гулял у гаражей около своего дома. По факту обнаружения тела мальчика с рвано-укушенными ранами Следственный комитет по Оренбургской области возбудил два уголовных дела по статьям УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Согласно действующему с 1 января 2020 года федеральному закону, который запрещает эвтаназию бродячих собак, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания.

Так поступят с четырьмя отловленными на улице Кольцевой особями без бирок. Через три недели они вернутся на место происшествия. Еще три собаки остались на Кольцевой. У них уже есть бирки, на основании закона они не подлежат изъятию, говорится в сообщении на сайте администрации Оренбурга.

Уточняется, что в управление жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга сигналы о бродячих собаках с улицы Кольцевой поступали неоднократно.

3 февраля в подмосковном городе Пушкино собака напала на двух малолетних детей. В результате происшествия у четырехлетней пострадавшей травмировано лицо. Мальчику также нанесен вред, но в меньшем объеме.

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