Госдума приняла поправки о пожизненном заключении за госизмену

Фото: пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении пожизненного лишения свободы за государственную измену и ужесточении ответственности за терроризм. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Согласно принятому закону, максимальным наказанием по статье «Госизмена» устанавливается пожизненное лишение свободы. На данный момент по этой статье можно осудить человека максимум на 20 лет лишения свободы.

Также по статье «Террористический акт» максимальное наказание увеличено до 20 лет лишения свободы. Кроме того, минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений вырастет до семи лет тюремного заключения, минимальное наказание за пособничество — до 12 лет, говорится на сайте Госдумы.

В конце января Государственная дума также приняла закон об обязательном сборе геномной информации у всех осужденных и подозреваемых россиян, а также при административном аресте.

В документе говорится, что собирать пробы геномной информации будут у всех, кто был осужден или подозревается по той или иной статье. Также пробы ДНК будут собирать у административных нарушителей.