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Госдума приняла закон об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых

Полина Долганова
Общество
Госдума приняла закон об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Государственная дума приняла закон об обязательном сборе геномной информации у всех осужденных и подозреваемых россиян, а также при административном аресте. Об этом стало известно в среду, 25 января.

В документе говорится, что собирать пробы геномной информации будут у всех, кто был осужден или подозревается по той или иной статье. Также пробы ДНК будут собирать у административных нарушителей, передает РИА Новости.

17 января Министерство юстиции России подготовило проект закона, который смягчает некоторые нормы содержания тех, кто находится под следствием, а также самих заключенных. Согласно законопроекту, в изоляторах разрешается использовать различные средства надзора, при этом администрация должна уведомлять об их применении под расписку. Также проект устанавливает сроки и условия снятия взыскания, наложенного на подозреваемого или обвиняемого.

Согласно действующему законодательству, в Российской Федерации нет более сурового наказания, чем пожизненное лишение свободы. За последние три дня в России вынесли сразу пять пожизненных приговоров. Среди осужденных — сенатор, маньяки и массовый убийца. Подробнее о том, кого и за что приговорили к высшей мере, — в материале «Вечерней Москвы».

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