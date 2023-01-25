Госдума приняла закон об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых

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Государственная дума приняла закон об обязательном сборе геномной информации у всех осужденных и подозреваемых россиян, а также при административном аресте. Об этом стало известно в среду, 25 января.

В документе говорится, что собирать пробы геномной информации будут у всех, кто был осужден или подозревается по той или иной статье. Также пробы ДНК будут собирать у административных нарушителей, передает РИА Новости.

17 января Министерство юстиции России подготовило проект закона, который смягчает некоторые нормы содержания тех, кто находится под следствием, а также самих заключенных. Согласно законопроекту, в изоляторах разрешается использовать различные средства надзора, при этом администрация должна уведомлять об их применении под расписку. Также проект устанавливает сроки и условия снятия взыскания, наложенного на подозреваемого или обвиняемого.

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