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Высшая мера: за последние три дня в России вынесли пять пожизненных приговоров

Степан Жирнов
Происшествия
Высшая мера: за последние три дня в России вынесли пять пожизненных приговоров
Фото: shutterstock

Согласно действующему законодательству, в Российской Федерации нет более сурового наказания, чем пожизненное лишение свободы. За последние три дня в России вынесли сразу пять пожизненных приговоров. Среди осужденных — сенатор, маньяки и массовый убийца. Подробнее о том, кого и за что приговорили к высшей мере, — в материале «Вечерней Москвы».

Сенатор

Первый из этих приговоров зачитали в Московском городском суде бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю, который некогда занимал должность советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз».

Оба родственника, как и еще несколько фигурантов дела (начальник республиканского центра «Э» Тимур Бетуганов, бывшие сотрудники Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов и Андрей Филиппов, руководитель филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев), обвинялись в организации преступного сообщества, растрате, убийствах, подкупе и превышении должностных полномочий.

Громкое дело начали расследовать еще в 2019 году, когда Рауфа Арашукова задержали прямо во время заседания Совета Федерации. С тех пор злоумышленник находился под стражей.

Расследование уголовного дела завершилось 31 марта 2021 года, и с тех пор шли судебные тяжбы. 23 сентября коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт, а 27 декабря Мосгорсуд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному сроку.

Насильник из Кировграда

На следующий день после вынесения вердикта семье Арашуковых, в среду, 28 декабря, суд в Екатеринбурге огласил приговор насильнику, педофилу и убийце Виталию Насртдинову. Его обвиняли в том, что в сентябре 2021 года он жестоко убил воспитательницу детского сада в Кировграде, а также изнасиловал и задушил ее сыновей.

По версии суда, погибшая познакомилась с Насртдиновым за месяц до убийства на автомойке, где мужчина работал. У них завязался роман, и скоро 37-летний мужчина ушел от гражданской жены и стал проживать в квартире новой избранницы.

Однако счастье было недолгим. 22 сентября 2021 года пара поссорилась. В разгар конфликта Насртдинов схватил нож и зарезал хозяйку квартиры. После этого мужчина убил обоих детей погибшей, украл все ценное, поджег помещение и сбежал. Его поймали уже на следующий день и заключили под стражу. Свою вину он признал.

Мужчину признали виновным по целому перечню статей, включающих убийство с особой жестокостью трех лиц, убийство малолетнего, убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера, а также нарушение административных ограничений, изнасилование, кражу, причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное повреждение имущества.

Несмотря на дебош, который подсудимый устроил в зале суда из-за присутствия журналистов, а также несогласие адвоката, Насртдинова приговорили к пожизненному лишению свободы. Также осужденный должен будет возместить семье погибших шесть миллионов рублей, сообщила «КП».

Отчим-убийца

Тем же утром суд в Ярославле отправил за решетку до конца жизни убийцу двух девочек из Рыбинска — Виталия Молчанова.

Все произошло в сентябре 2020 года. Тогда полицейские обнаружили в квартире жилого дома тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения. Подробнее об этих трагических событиях «ВМ» писала в специальном материале.

Вскоре по подозрению в убийстве задержали сожителя матери погибших детей и возбудили уголовное дело. В ходе расследования мужчина признал свою вину, попытавшись оправдать свое преступление тем, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Его арестовали 19 сентября 2020 года.

С тех пор длились расследование и судебные тяжбы. Утром 28 декабря суд приговорил злоумышленника к пожизненному лишению свободы.

Пермский стрелок

Через несколько часов после оглашения приговора Молчанову суд в Перми дочитал приговор Тимуру Бекмансурову, который в 2021 году открыл стрельбу в местном университете. В результате нападения погибло шесть человек, более 50 получили ранения.

Бекмансурова обвиняли по множеству статей: «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Убийство». Прокурор просил для подсудимого высшей меры наказания, а юноша, ссылаясь на свою инвалидность и желание зарабатывать деньги, просил судью «проявить гуманизм». Подробнее о преступлении и судебных тяжбах «Вечерняя Москва» писала в специальном материале.

Чтение приговора заняло около семи часов. Суд назначил Бекмансурову пожизненное заключение. При этом первые пять лет молодой человек проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии.

Залегощенский маньяк

Последним осужденным, получившим пожизненный срок, стал Шавкат Шаяхмедов, которого обвиняли в совершении серии изнасилований и убийств в период с 2000 по 2021 год. Его жертвами стали четыре человека, трое из которых были детьми.

По версии суда, первой жертвой маньяка в 2000 году стал шестилетний мальчик, которого злоумышленник заманил в лес недалеко от поселка Залегощь, после чего изнасиловал и убил ребенка. Еще через пять лет преступник аналогично поступил с 11-летним мальчиком в лесу близ села Ореховка. Тело погибшего смогли обнаружить только спустя 16 лет, в 2021 году, когда началось расследование по делу об убийстве девятилетней девочки, которая жила по соседству с маньяком. Саму погибшую обнаружили замурованной в подвале дома.

Тогда Шаяхмедова задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. В ходе расследования также стало известно о том, что в 2003 году он убил 32-летнюю женщину.

Спустя полтора года расследование дела завершилось и в зал суда в инвалидной коляске привезли 62-летнего подозреваемого. Он полностью признал свою вину. В связи с множественными отягощающими факторами, а также из-за особой жестокости совершенных преступлений суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.

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