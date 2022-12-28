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Пермского стрелка Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению

Степан Жирнов

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Пермского стрелка Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Пермского стрелка Тимура Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

На заседании суда в Перми зачитали приговор Бекмансурову, которого обвиняли по статьям «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Убийство». Приговор зачитывали в течение семи часов. Подсудимому назначили наказание в виде пожизненного заключения, сообщил корреспондент «КП» из зала суда. При этом часть срока пермский стрелок будет отбывать в тюрьме.

Преступление, о котором идет речь, произошло 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент вуза Тимур Бекмансуров начал стрелять по людям, которые находились в учебном заведении. Пострадавшими оказались 59 человек, шесть человек погибли.

Обвиняемый сознался в содеянном. Позже в отношении Бекмансурова провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым.

Подробнее об обстоятельствах совершения преступления, а также о процессе, длившемся более года, — в материале «Вечерней Москвы».

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