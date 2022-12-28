Пермский стрелок Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок. Как проходил суд над студентом, убившим шесть человек

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В среду, 28 декабря, в Перми вынесли приговор по делу о стрельбе в местном университете, которая произошла 20 сентября 2021 года. В тот трагический день Тимур Бекмансуров принес в вуз помповое ружье и открыл огонь по находящимся там людям. В результате стрельбы погибло шесть человек, еще 59 получили ранения. Разбирательства длились больше года. Что произошло в пермском учебном заведении, как шел судебный процесс и на каком основании стрелок просил смягчить ему наказание — в материале «Вечерней Москвы».

«Ущерб покроет инвалидная пенсия»

В краевом суде в среду, 28 декабря, огласили приговор по делу Тимура Бекмансурова, напавшего на пермский университет в сентябре 2021 года. В начале судебного процесса судья разрешил подсудимому сидеть, но оглашение приговора Бекмансурову пришлось выслушать стоя. Из-за этого судья делал перерыв в оглашении приговора, чтобы подсудимый Бекмансуров смог немного отдохнуть.

В результате через семь часов чтения стало известно, что Бекмансурова осудили на пожизненное лишение свободы. Часть срока молодой человек пробудет в тюрьме.

Напомним, в конце ноября прокурор требовал для Бекмансурова пожизненного заключения, из которых первые пять лет молодой человек должен был бы провести в тюрьме, а остальные — в колонии особого режима. Столь суровое наказание было запрошено, несмотря на некоторые формальные и не очень смягчающие обстоятельства: признание стрелком своей вины, его состояние здоровья, а также инвалидность, которую Бекмансуров получил в результате стрельбы.

Также суд учел наличие у молодого человека шизоидного расстройства личности. По данным экспертов, несмотря на диагноз, он прекрасно осознавал тяжесть совершаемого преступления, понимал характер и опасность своих действий.

Сам же Бекмансуров попросил смягчить приговор. По его мнению, он заслуживает исправительные работы с возможностью заработка. Подсудимый просил учесть его инвалидность, активное сотрудничество со следствием, а также положительные характеристики с места жительства и учебы. Помимо этого молодой человек пообещал возместить «нанесенный ущерб» с помощью получаемой им пенсии по инвалидности. К слову, общие требования потерпевших и близких погибших 20 сентября по возмещению морального вреда составляют 25,1 миллиона рублей.

В заключение Бекмансуров попросил суд отнестись к нему со снисхождением, реализовав тем самым «принципы гуманизма».

«Не мог избавляться от стресса»

По данным СМИ, Тимур Бекмансуров родом из Перми, рос в семье военного. Одноклассники знали Тимура как тихого и нелюдимого юношу, который ни с кем не дружил, а на уроках проявлял интерес лишь к нескольким вещам — в том числе, к оружию и войне. А еще к терроризму.

По словам отца Бекмансурова, сын был увлечен «только компьютером» и не хотел ходить гулять. Что именно делал молодой человек за монитором, долгое время оставалось загадкой, ответ на которую вся страна с ужасом узнала 20 сентября.

По словам самого юноши, долгое время он играл в жестокие игры, и это давало ему возможность успокоиться. В 16 лет у него сгорел компьютер.

— Я больше не мог играть в игры, поэтому не мог избавляться от стресса. А звон в голове и агрессия усиливались. В итоге я хотел убивать, — цитирует КП показания Бекмансурова.

Изначально стрелок планировал, что совершит нападение на свою школу, но потом передумал. Были варианты совершить нападение на крупный торговый центр или полицейский участок. В конечном итоге он решил остановиться на университете, отчасти из-за плохой охраны заведения — на восемь корпусов было всего два охранника.

К атаке Бекмансуров готовился не один день. Он копил деньги на оружие, получал лицензию, просчитывал варианты. Стрелок хотел напасть и на свою школу, и на другие общественные места, однако они «не подошли ему по расписанию». Резюмировал свои мысли Бекмансуров простым объяснением: он «любит причинять боль всем вокруг».

«Гуманизм Бекмансурова»

1 сентября студент Бекмансуров пришел на линейку университет. За 12 дней обучения он успел познакомиться и даже подружиться с некоторыми ребятами. После пар он методично ходил по территории вуза и все подробно изучал: переходы, пролеты, лестницы. За неделю до налета он решил, что нападет между 2-й и 3-й парами, когда в университете будет много студентов.

Трагедия произошла в понедельник, 20 сентября 2021 года. В 8:30 утра юноша проснулся и, по его словам, выпил пять таблеток.

— Все, что происходило во время нападения, было для меня нереально, что-то я хорошо помню, что-то мне показали потом на записи с камер, и я словно наблюдал за всем этим от третьего лица, — цитирует КП налетчика.

Первое сообщение о стрельбе в восьмом корпусе Пермского государственного университета (ПГНИУ) появилось незадолго до полудня по местному времени (10:00 по московскому времени). Бекмансуров вошел в здание Пермского государственного университета с оружием в руках и открыл стрельбу по окружающим.

В 11:30 в университете была нажата тревожная кнопка, но работавший в вузе ЧОП позднее сообщил, что экстренные службы среагировали с большой задержкой.

В 11:48 официальный Telegram-канал вуза призвал студентов и преподавателей забаррикадироваться в аудиториях либо по возможности покинуть территорию вуза.

Чтобы спастись от Бекмансурова, учащимся и преподавателям приходилось баррикадироваться в аудиториях и прыгать из окна. В тот страшный день от его рук погибли шесть человек и еще 59 пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов смогли взять преступника живым, несмотря на сопротивление со стороны стрелка. Во время задержания Бекмансуров был ранен. Чтобы спасти ему жизнь, врачам пришлось ампутировать часть ноги юноше.