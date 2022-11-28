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Прокурор потребовал пожизненное заключение для пермского стрелка

Степан Жирнов
Происшествия
Прокурор потребовал пожизненное заключение для пермского стрелка
Фото: Telegram / SHOT

Прокуратура запросила суд приговорить к пожизненному заключению Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском университете. Об этом стало известно в понедельник, 28 ноября.

Причем первые пять лет лишения свободы Бекмансуров, если суд займет сторону прокуратуры, должен будет провести в тюрьме, а после будет переведен в колонию особого режима.

Смягчающими обстоятельствами прокурор предложил считать состояние здоровья подсудимого, признанием им вины, а также тот факт, что при задержании стрелок получил несколько ранений, в связи с чем ему ампутировали часть ноги.

Сообщается также, что обвинитель признает наличие у подсудимого шизоидного расстройства личности, но отмечает, что он при этом был способен осознавать характер и опасность своих действий, сообщили РИА Новости.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по находившимся в здании людям. Пострадали 47 человек, погибли шестеро.

Бекмансурова обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, общеопасным способом.

Обвиняемый сознался в содеянном. Позже обвиняемому была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Ему грозит пожизненное заключение.

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