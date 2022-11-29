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Пермский стрелок Бекмансуров попросил не приговаривать его к пожизненному сроку

Степан Жирнов

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Пермский стрелок Бекмансуров попросил не приговаривать его к пожизненному сроку
Фото: Telegram / SHOT

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, выступил с последним словом на судебном заседании по его уголовному делу. Во время речи он попросил не приговаривать его к пожизненному лишению свободы. Об этом стало известно во вторник, 29 ноября.

Бекмансуров просил учесть его инвалидность, активное сотрудничество со следствием, а также положительные характеристики с места жительства и учебы.

— Прошу в полной мере реализовать принципы гуманизма и не применять в отношении меня максимального наказания. Ущерб, причиненный моими действиями, обязуюсь возвращать с помощью моей пенсии по инвалидности, — сообщил подсудимый на заседании.

Молодой человек просит заменить требуемое наказание на исправительные работы с возможностью заработка, сообщил телеканал «360».

В понедельник, 28 ноября, прокурор потребовал приговорить Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. Причем первые пять лет лишения свободы Бекмансуров, если суд займет сторону обвинения, должен будет провести в тюрьме, а после будет переведен в колонию особого режима.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 20 сентября 2021 года в Пермском государственном университете. Студент вуза Тимур Бекмансуров открыл огонь по находившимся в здании людям. Пострадали 47 человек, погибли шестеро.

Бекмансурова обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, общеопасным способом.

Обвиняемый сознался в содеянном. Позже обвиняемому была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Ему грозит пожизненное заключение.

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