Сергей Собянин: В этом году завершим реставрацию и строительство более 10 павильонов на ВДНХ

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Работы по строительству и реставрации более десяти исторических павильонов ВДНХ будут завершены в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 18 апреля.

— С 2014 года активно реставрируем выставочный комплекс: сохраняем его первоначальный вид и при этом создаем современное пространство. Уже обновлено больше 10 исторических павильонов и 26 объектов культурного наследия, — сказал глава города.

Так, павильоны № 41–43 являются центром национальных конных традиций, созданным на базе трех тематических объектов из комплекса «Животноводство». На данный момент была возобновлена работа исторического выводного круга с трибунами на 800 мест, также открыты первый в стране интерактивный «Музей лошади» и Конный театр Кремлевской школы верховой езды.

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В свою очередь павильон № 84 — Дом культуры ВДНХ — превратился в культурно-досуговое пространство, где постоянно работают вокальные коллективы, музыкальные и творческие студии. Внутри объекта сохранился исторический интерьер с классическим архитектурным убранством.

В 2023 году город намерен завершить реставрационные работы и строительство более десятка павильонов. Среди них — «Мясная промышленность», «Атом» и другие, написал Собянин в Telegram-канале.

Специалисты должны завершить реставрацию павильона «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ в этом году, также сообщил Собянин. Они восстанавливают терразитовую отделку фасада здания, а также живописные полотна на потолках и их обрамление из лепнины.