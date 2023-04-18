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Обнаженный мужчина устроил погром в храме в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Обнаженный мужчина устроил погром в храме в центре Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Москва, 1-й Смоленский переулок, 20с1 Карта всех событий

В центре столицы мужчина устроил погром в храме, после чего выбежал на улицу голым. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

Инцидент произошел в храме святителя Николая Чудотворца на Щепах, расположенного в 1-м Смоленском переулке. Мужчина пришел в компании друга, поставил свечи и пообщался со священником. Однако после того, как его товарищ ушел, прихожанин начал вести себя неподобающе.

Сперва он напал на другого посетителя храма, затем сломал стол и разбил окно. После этого мужчина снял с себя одежду и выбежал на улицу. На место происшествия вызвали полицию, однако злоумышленник скрылся до прибытия наряда.

Неадекватного гражданина задержали в центре столицы патрульные. Он был доставлен в дежурную часть, откуда его забрали сотрудники психиатрической скорой помощи. Мужчину госпитализировали в специальное учреждение.

Как сообщает «МК», нарушителем оказался 31-летний ранее судимый уроженец Владимирской области. Известно, что он страдает зависимостью от наркотиков и давно ведет асоциальный образ жизни.

Другой инцидент, связанный с публичной наготой, произошел в столичном метро. Шестеро молодых людей на спор разделись в вагоне. Экстремалов задержали сотрудники полиции.

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